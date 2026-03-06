Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
kadrolu pozisyondan istifa etmek


06 Mart 2026 11:07
kadrolu pozisyondan istifa etmek

Kadrolu pozisyondan istifa edip sözleşmeli pozisyona geçince istifadan kaynaklı bekleme süresi var mı, yoksa direkt sözleşmeli olarak atandığım kurumda başlayabilir miyim?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Mart 2026 11:58

Başlayabilirsiniz.

