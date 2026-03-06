Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
2026 Yılı Havuz Tayinleri


06 Mart 2026 11:35
2026 Yılı Havuz Tayinleri

Merhaba arkadaşlar. 2026 yılı için havuz tayinlerinde kim nereyi talep edecek, kaç yıllık personel merak ettiğimden bu başlığı açtım. Zira ben 8 yıllık katibim ve İstanbul'dan bir türlü gidemedim. Ben İstanbul Çağlayan'dan öncelikle Nevşehir Adliyesi ardından Kayseri, Konya, Aksaray Adliyelerini istiyorum. Sizler nereleri düşünüyorsunuz? Hepimiz için hakkımızda hayırlısı olsun.

