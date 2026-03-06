Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

İstanbul'da Geçim


06 Mart 2026 11:46
İstanbul'da Geçim
Şu an İstanbul'da görev yapan eşi çalışmayan çocuklu kiracı meslektaşlarımız geçinebiliyor mu ? Evetse nasıl?

sagami
Daire Başkanı
06 Mart 2026 12:00

Dediğin kriterdeyim Anadolu yakasında çalışıyorum. Zorda olsa evet. Kira bir süre sonra makul seviyeye geliyor. Ancak yaşam standardina göre değişir. Çok para harcayan biri değilsen idare edilebilir

