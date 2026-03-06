Whatsapp Kamu Grupları

Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
06 Mart 2026 13:31
Son dönemde israil'in ,Epstein ,bill gates ve tesla gibi isimlerle tekrar gündemde olması özellikle internet güvenliği konusunu konuşmmaız gerektiğini hatırlattı.Özellikle kamu çalışanları olarak işimizle ilgili whatsapp grupları kuruyor yada yazışıyoruz.Resmi yazı ile bu grupların kamu çalışanalrı tarafından kullanılmaması konusunda uyarı yazısı gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum.SAYGILARIMLA


teknotrat1
Memur
06 Mart 2026 13:36

Özellikle kendi bilgisayar yazılımlarımızı geliştirme konusunda çalışmalara destek verilmeli


hıpocrat93
Aday Memur
06 Mart 2026 14:46

Bence tüm kamu wp grupları bip e taşınmalı

Toplam 2 mesaj

