TREN YOLU AĞLARI


06 Mart 2026 13:40
TREN YOLU AĞLARI

2025 yılı itibariyle 14 bin km demiryolu ağımız olmuş.Ülkemizin kalkınmada atak yapabilmesi için bu tren ağlarının en az 5-6 kat daha fazla olması gerekli.Son yıllarda güzel çalışmalar yapılıyor.Bizlerde destekçi ve talepçi olarak bu ağların artırılmasına katkı sağlamalıyız.OTOMOBİL kullanımının azlaması, yük ve insan taşınmasında ve ülkemizin tüm şehirlerinin bilinirliğini artması gibi birçok avantajları var.Her ilde hemen hemen havalimanı var ama tren istasyonu yok.HEDEF her ilde tren istasyonu olmalı.Saygılarımla

