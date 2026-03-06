Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Aynı ünvanla tekrar atanma


06 Mart 2026 13:56
Aynı ünvanla tekrar atanma

sağlık bakanlığında 3+1 sözleşmeli bir yıllık sağlık personeliyim(tıbbi sekreter), yeniden kpssye girip atanmak için yeterli puanı alırsam aynı ünvandan atanabilir miyim? önümde yasal olarak bir şey engel var mıdır?


Karizmaunl
Genel Müdür
06 Mart 2026 14:13

Tekrar 4/B sözleşmeli bir tıbbi sekreter kadrosuna atanmak isterseniz, mevcut görevden ayrılacağınız için 1 yıl kuralı engel olabilir. Kadrolu tıbbi sekreter kadrosuna atanırsanız 1 yıl bekleme şartı aranmaz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık mazereti dilekçeme 2 aydır cevap yokUsulüne uygun istifaAlt bölge tayini kurul toplanması Kınama gerekçesiyle memur tayininde ayrılış süresi tayin mehil müddeti olmuyor muMart nisan ayı alt bölge listesiHemşire olarak nerede çalışmalıGörevlendirme dilekçesiYedek astsubaylıkta geçen sürelerin derece kademeye eklenmesiAynı grup aynı bölge eş durumu tayini hk.Hemşirelikten VHKİ'ye geçiş

Sözlük

nefis yemek tarifleri 1 değişik 1

Son Haberler

APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!Türkiye Kupası'nda format değiştiBakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındıÖldürülmeden önce yaptığı yardım işareti anlaşılmamıştı: Katilinin cezası belli oldu11 ilde suç örgütlerine operasyon : 61 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi