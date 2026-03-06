Aynı ünvanla tekrar atanma

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Sağlık mazereti dilekçeme 2 aydır cevap yokUsulüne uygun istifaAlt bölge tayini kurul toplanması Kınama gerekçesiyle memur tayininde ayrılış süresi tayin mehil müddeti olmuyor muMart nisan ayı alt bölge listesiHemşire olarak nerede çalışmalıGörevlendirme dilekçesiYedek astsubaylıkta geçen sürelerin derece kademeye eklenmesiAynı grup aynı bölge eş durumu tayini hk.Hemşirelikten VHKİ'ye geçiş
Sözlük
Son Haberler
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!Türkiye Kupası'nda format değiştiBakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındıÖldürülmeden önce yaptığı yardım işareti anlaşılmamıştı: Katilinin cezası belli oldu11 ilde suç örgütlerine operasyon : 61 şüpheli yakalandı
Editörün Seçimi
Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi