Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Görevde Yükselme Sınavı


06 Mart 2026 14:17
Görevde Yükselme Sınavı

Arkadaşlar barajı aşan kişilerin sırası belli mi?

Çok Yazılan Konular

Uygulama anasınıfı öğretmenlerinin görüş yazısı ile ek derslerine el konulduMeb akademi değerlendirme sonuçlarıİstanbul'da katledilen öğretmenİki farklı kademeden yönetici yetiştirme programına başvurabilir miyim?Öğretmenin işine burnunu sokan müdürü hiç sevmiyorumSuça sürüklenen çocuklar sorunu.Erken emekli olunmalı mı?Zorunlu derse girme 15 olmalıdır...Öğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.

Sözlük

nefis yemek tarifleri 1 değişik 1

Son Haberler

APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!Türkiye Kupası'nda format değiştiBakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındıÖldürülmeden önce yaptığı yardım işareti anlaşılmamıştı: Katilinin cezası belli oldu11 ilde suç örgütlerine operasyon : 61 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi