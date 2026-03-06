akşam çalışamaz heyet raporu ve idarenin tavrı

Acil hasta kayıt biriminde 24 saat çalışıyorum, heyete başvurup; yoğun dikkat ve konsantrasyon gerektiren, gece nöbeti olan, ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz raporu aldım. Bu raporu idareye sundum. bana raporda, personel gece çalışamaz yazmıyor, gece nöbeti olan ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz yazıyor dediler.

raporda tam olarak şu : YOĞUN DİKKAT VE KONSANTRASYON

GEREKTİREN, GECE NÖBETİ OLAN, AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞAMAZ. BASİT YÖNERGELİ

İŞLERDE ÇALIŞMASINDA PSİKİYATRİK AÇIDAN SAKINCA YOKTUR.

bu durumda ne yapmalıyım. yardımcı olursanız sevinirim.