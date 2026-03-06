İlk derece iptal ettiğinde hemen başlatmak zorunda mı? İstinafin sonucu beklenmeden doğru mu? Beni gizli belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşmaktan ihraç ettiler ama savunmalarında hiç şu maddeden dolayı gizlidir diyemiyorlar bu benim lehimemidir bilgisi olan arkadaş varsa yazabilir mi?

İlk derece iptal ettiğinde hemen başlatmak zorunda mı? İstinafin sonucu beklenmeden doğru mu? Beni gizli belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşmaktan ihraç ettiler ama savunmalarında hiç şu maddeden dolayı gizlidir diyemiyorlar bu benim lehimemidir bilgisi olan arkadaş varsa yazabilir mi?