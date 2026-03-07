Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Eş durumu hakkında


07 Mart 2026 00:46
Eş durumu hakkında

Arkadaşlar ben 4b sözleşmeli 1 yıllık sağlık bakanlığı personeliyim ve d grubundayım. Eşim kadrolu adalet bakanlığı personeli ve b grubunda(bazen c ye düşüyor). Şimdi ben eşimin yanına gitmek istiyorum eş durumu yapıp. Bu mümkün mü nasıl bir yol izlemeli yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.

