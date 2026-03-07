Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Koruma ve Güvenlik Personeli Rapor İzni


07 Mart 2026 01:52
Koruma ve Güvenlik Personeli Rapor İzni

Merhabalar ben sözleşmeli personel olarak çalışıyorum koruma ve güvenlik görevlisi olarak. Rapor hakkında nasıl işleyiş oluyor bir türlü net bilgi alamadım.

1 gündüz 1 gece 2 izin şeklinde çalışıyoruz

1. Seçenek Ben izinli olduğum günde il dışından acilden aldığım rapor geçerli mi sayılır?

2. Seçenek Yoksa çalıştığım ilden alıp il dışına öyle çıkmak mı işleyiş nasıl oluyor bilgi verirseniz sevinirim:) iyi forumlar

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye DağıtımıTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruyucu Giyim Yardımı

Sözlük

nefis yemek tarifleri 1 değişik 1

Son Haberler

Bayraktar KIZILELMA bu yıl envantere girecekCHP'li Belediye 'KPSS'de ilk beşe girenleri alıyoruz' dedi... AK Partili üyeden imalı yanıtBahar Feyzan: Türkiye güvende, Erdoğan doğru strateji izliyorÖzgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdiBakan Tekin ve Çiftçi, merhum öğretmenin ailesini ziyaret etti

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi