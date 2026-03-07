Koruma ve Güvenlik Personeli Rapor İzni

Merhabalar ben sözleşmeli personel olarak çalışıyorum koruma ve güvenlik görevlisi olarak. Rapor hakkında nasıl işleyiş oluyor bir türlü net bilgi alamadım.

1 gündüz 1 gece 2 izin şeklinde çalışıyoruz

1. Seçenek Ben izinli olduğum günde il dışından acilden aldığım rapor geçerli mi sayılır?

2. Seçenek Yoksa çalıştığım ilden alıp il dışına öyle çıkmak mı işleyiş nasıl oluyor bilgi verirseniz sevinirim:) iyi forumlar