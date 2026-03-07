Hayırlı olsun

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Angaryalar bitmiyor... Milli Eğitim Bakanı her okulun kapısında 7/24 polis bekleyecek dedi. Nasıl olsa bedava iş gücü, özel güvenlik istihdam etmezler tabi bedava... Ulan ne sahipsiz bir kurumuz... 2026 yılında 11 polis intihar etti. Şöyle çözüm için girişimde bulunan bir bakanlığımız olmadı...

