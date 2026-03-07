Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
07 Mart 2026
Dosyam danıştay 12.daire 2024 yılindan itibaren açıktı hatta en son incelemede yazıyordu. Baktım şimdi dosya 2.daireye devredilmiş. Neden olabilir ve her şey tekrar başa mı sardı şimdi çunkü dosya no vs değişmış

