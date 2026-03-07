Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

KİT'ten 657 4/A Geçiş Hk.


07 Mart 2026 06:37
KİT'ten 657 4/A Geçiş Hk.

Merhaba, bir kit kurumuna yerleştirmem yapıldı. Şuan evrak teslim sürecinde. 399'a tabi olan bu kit kurumunda bilindiği üzere 3 yıl başka kamu ve kuruluşlara atanma yasağı var.

"/1/2026 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, işe başlama tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamazlar. Kamu teşebbüslerinde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, sadece mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri ünvanlı kadro ve pozisyonlara (örneğin memur ünvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis ünvanlı bir kadro veya pozisyona atanması) atanabilir."

Hakim / Savcı yardımcılığı pozisyonunu kazanmam durumunda herhangi bir bekleme süresine takılır mıyım? Bunu merak etmekteyim açıkçası. Mevzuatı incelediğimde zaten mesleki yarışma yardımcılık ile diploma ihraz edilen unvanlar istisna sayılmış. Ek olarak bu tebliğinin kapsamı KİT olarak belirtilmiş. Hukuken bir engel çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak uygulamada bir engel çıkartılıyor mu? Bilgisi olan yazarsa sevinirim. Ek olarak Hakim / Savcı Yardımcılığı unvanı 657 DMK 4/A kadrolu statüdedir. Teşekkürler.

