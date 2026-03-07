KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Sağlık Kurulu Raporu Hakkında


Sağlık Kurulu Raporu Hakkında

Merhaba arkadaşlar , sağlık kurulu raporu alırken doktorları dolaşıyoruz ya, bu doktorlardan bir tanesi olumsuz bir şey yazarsa komple olumsuz mu oluyor rapor , yoksa buna heyet mi karar veriyor

