7A1 - 16A1 Kodu Sivil Memuriyet

07 Mart 2026 12:15
Arkadaşlar Merhaba JGK sivil memuriyeti asil1 olarak kazandim fakat yukarda yazdigim kodlardan dolayı heyet bana olumsuz rapor verdi göz derecem toplam 1.75 miyop ve geçirilmiş anksiyete bozukluğu yazıyor son 3 yılda psikiyatrik tani tedavi yok sadece 1 kez danisma amacli gitmiştim doktor da danışma yazmış ona zaten. İtiraz sürecine girmeli miyim ne yapmalı miyim olumluya dönme ihtimali var mi yardımlarınızı önerilerinizi bekliyorum ?

