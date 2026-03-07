Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Heyete Giren Psikiyatrist Var mı?


07 Mart 2026 12:36
Heyete Giren Psikiyatrist Var mı?
Ben JGK için sivil memuriyeti kazandim ama bana 16A1 kodu verildi raporumu olumsuz verdiler itiraz etsem olumluya ne şartla döner? Döner mi

Çok Yazılan Konular

Usulüne uygun istifaAlt bölge tayini kurul toplanması Kınama gerekçesiyle memur tayininde ayrılış süresi tayin mehil müddeti olmuyor muSağlık mazereti dilekçeme 2 aydır cevap yokHemşire olarak nerede çalışmalıMart nisan ayı alt bölge listesiAynı ünvanla tekrar atanmaAkşam çalışamaz heyet raporu ve idarenin tavrıHemşirelikten VHKİ'ye geçişÜnvan değişikliği eş durumu tayin

Sözlük

nefis yemek tarifleri 1

Son Haberler

Trump'ın hedefindeki ülke krizdeki Küba mı?İş Pozitif ile 1,8 milyon kadın iş sahibi olduTrafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandıRamazan ayının iki kez başlayacağı 2030'da 36 gün oruç tutulacakTürkiye-İspanya ilişkilerinde 'rekorlar yılı'

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi