Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ara tatil seminerleri


07 Mart 2026 13:00
Ara tatil seminerleri

Arkadaşlar 16-20 Mart ara tatil seminerleri olacak mı?

Eğer olacaksa online olacak mı?

1 hafta kaldı hiçbir duyuru yok ve hiç kimse bu konuyu konuşmuyor


Talai
Memur
07 Mart 2026 13:28

Son 2-3 senedir olduğu gibi yine son dakikayı bekliyorlar. Biletler tükeniyor, fiyatları artıyor.. Kimin umrunda. Zaten memleketinden uzak çalılan bir çok öğretmen online olacağını tahmin ettiği için biletini 1 ay öncesinden aldı.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uygulama anasınıfı öğretmenlerinin görüş yazısı ile ek derslerine el konulduMeb akademi değerlendirme sonuçlarıZorunlu derse girme 15 olmalıdır...Öğretmenin işine burnunu sokan müdürü hiç sevmiyorumİki farklı kademeden yönetici yetiştirme programına başvurabilir miyim?İstanbul'da katledilen öğretmenSuça sürüklenen çocuklar sorunu.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Erken emekli olunmalı mı?Proje okul sayısı azalıyor

Sözlük

nefis yemek tarifleri 1

Son Haberler

Trump'ın hedefindeki ülke krizdeki Küba mı?İş Pozitif ile 1,8 milyon kadın iş sahibi olduTrafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandıRamazan ayının iki kez başlayacağı 2030'da 36 gün oruç tutulacakTürkiye-İspanya ilişkilerinde 'rekorlar yılı'

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi