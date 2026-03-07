Mukayyitlik ?

bununla yönetmelik yada kanun yok devrem kursun olmasınada gerek yok mukayyit olmak için zaten kurs boş mukkayidligi yaptıkça öğrenirsin bende 2 senedir mukkayyidim daha önce hiçbir deneyimim olmamasına rağmen ve meslek hayatımda ilk kez resmi üniforma giymeme rağmen sırf kafam az çok bastığı için sen yaparsın dediler mukkayidsin dediler koskoca bir grubu verdiler ne talimata cevap vermeyi biliyordum ne fezleke hazırlamayı nede krimanale bulgu göndermeyi sora sora yanlış yapa yapa öğrendim faydası da var zararı da var değer mi diye sorarsan değmez çünkü herşey sana bakıyor hayatımda soruşturma geçirmedim MUKAYYİD olur olmaz 3 tane soruşturma geçirdim psikolojik olarak etkiliyor eve gidiyorsun işi düşünüyorsun izinli gününde işi düşünüyorsun

