07 Mart 2026 19:38
Merhaba arkadaşlar bir sorum olacaktı... mukayyitlik kursu olmayan bir kişi mukayyitlik yapabilir mi ? Ben yapmak istemiyorum kursum yok zaten ? Bununla ilgili kanun yönetmenlik var mı ?


Küçük polis
Daire Başkanı
07 Mart 2026 19:47

Görev sana verildiyse sorgulamayacaksın. Bu işin kursu falan olmaz. Ben yapmak istemiyorum ne demek kardeşim. Öyle bir yaparsın ki... Mesleğe girerken sen mukayitlik yapmayacaksın diye sözleşme mi imzaladın. O zaman kimse mukayit olmasın güzel kardeşim kçm yapacak bu işi marketçi, fırıncı, seyyar satıcı mı yapacak...


Ali cabbar0110
Aday Memur
07 Mart 2026 20:01

Boş yapmana gerek yok ben omurgasız değilim herseye tamam diyecek....simdi sana trafikci gel ceza yaz dese bana bu görev verildi diye yazacak mısın ?? Kanun yönetmenlik neyse onu soruyorum

Küçük polis, 2 saat önce

ogzhnkc
Aday Memur
07 Mart 2026 20:59
bununla yönetmelik yada kanun yok devrem kursun olmasınada gerek yok mukayyit olmak için zaten kurs boş mukkayidligi yaptıkça öğrenirsin bende 2 senedir mukkayyidim daha önce hiçbir deneyimim olmamasına rağmen ve meslek hayatımda ilk kez resmi üniforma giymeme rağmen sırf kafam az çok bastığı için sen yaparsın dediler mukkayidsin dediler koskoca bir grubu verdiler ne talimata cevap vermeyi biliyordum ne fezleke hazırlamayı nede krimanale bulgu göndermeyi sora sora yanlış yapa yapa öğrendim faydası da var zararı da var değer mi diye sorarsan değmez çünkü herşey sana bakıyor hayatımda soruşturma geçirmedim MUKAYYİD olur olmaz 3 tane soruşturma geçirdim psikolojik olarak etkiliyor eve gidiyorsun işi düşünüyorsun izinli gününde işi düşünüyorsun

ogzhnkc
Aday Memur
07 Mart 2026 21:03
faydası mukkayid olduğun için ek göreve gitmezsin nöbet tutmazsin kolay kolay yerin değişmez az çok lafın geçer bi degerin olur iyi bir yere gitmek istersen alma ihtimalleri yüksek olur is bildiğin için sorumluluk almak bu teşkilatta enayilik görülüyor doğruluk payı var hiçbir sorumluluk almayıp gel git yapmak daha iyi
