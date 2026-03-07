KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han

Sutasak ve Asttasak


07 Mart 2026 21:12
Sutasak ve Asttasak

Bölgemizde yaşanan gelişmeler sonucu Kazananlar icin Sutasak ve asttasak egitim planlamaları erkene alınabilirmi ve kontenjan artırımına gidilebilirmi acaba?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Peynir ekmek 1

Son Haberler

Galatasaray penaltı, Beşiktaş kırmızı kart bekledi!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyorDur ihtarına uymayan cipten 33 bin 400 sentetik ecza ele geçirildiGenelkurmay Başkanı, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştüGalatasaray'da 4 değişiklik

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi