Memurun Maaşından %3 Kesinti Ne Zaman Başlayacak?


07 Mart 2026 22:19
Memurun Maaşından %3 Kesinti Ne Zaman Başlayacak?

Iyi aksamlar.Memurun maaşından %3 kesinti ne zaman başlayacak?


feridunemeksiz
Şef
07 Mart 2026 22:48
temmuz gibi ağustosa doğru

Flowersna
Aday Memur
07 Mart 2026 22:48
teşekkür ederim arkadsim

Canimİstanbul
Aday Memur
07 Mart 2026 22:59

Bes için dimi


Flowersna
Aday Memur
07 Mart 2026 23:00
evet zorunlu imiş sanirim
Canimİstanbul
Aday Memur
07 Mart 2026 23:07

Devlet katkısı oranını da dusurduler

Flowersna
Aday Memur
07 Mart 2026 23:10
En az 3bin kesilir sanirim
