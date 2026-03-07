Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Tebliğsiz Ceza


07 Mart 2026 22:39
Tebliğsiz Ceza

Yazılı bir görev tebliği olmadan gece yarısı kimin kurduğu belli olmayan bir watsap grubundan gelen bir haberle ertesi gun göreve gelmedigi için savunma alınabilir mi? Alinsi bu arada.


Srkan112
Şube Müdürü
07 Mart 2026 22:58
Normal şartlarda olmaması gerekir ama asker yada polissen ceza verirler, davanı açptsl ettirirsin. Yapay zekaya yazdır dava dilekçeni, avukatlık birşey değil. Mahkeme masrafını da alırsın, 6-7 ayda çıkar karar. Versinler ceza çok da takma iptal ettirmen bir dilekçeye bakar

Ehil3
Aday Memur
07 Mart 2026 23:06

Zaten il disiplin kurulundan döner de komik ya devlet işleri ne zaman böyle yürütülür oldum


Srkan112
Şube Müdürü
07 Mart 2026 23:41
Kuruldan dönmez devrem. İdarenin istediği cezayı direk imzalar geçerler
Ehil3, 1 saat önce

Zaten il disiplin kurulundan döner de komik ya devlet işleri ne zaman böyle yürütülür oldum

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Şırnak İdare MahkemesiDanıştayTebliğsiz CezaDanıştay 12. Daire Ortalama Karar SüresiTSK'da Ankesörlü Telefon MağdurlarıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarDanıştay, İdari Mahkemeler, Beraat ve Takipsizlik AlanlarMeslekten İhraçYargıtay'da Dosyası Olanlar

Sözlük

zılbıt otu 1 Peynir ekmek 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Aylıkla ödül listesinde yer almasına karşılık vefat eden öğretmenin ödül ücreti varisine ödenir mi?Son döneme damga vuran isim: Erzurumlu iş adamı Mehmet AcaTahran'da şiddetli patlamalar yaşandıDerbi Galatasaray'ın: Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendiSahte alkol içen 53 yaşındaki adam dairesinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi