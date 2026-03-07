Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eş durumu


07 Mart 2026 23:11
Eş durumu

arkadaşlar ben becayiş yaapcağım, görev yerine başladıktan sonra da eşim eş durumu yapacak, eş durumunun onaylanması durumu nasıl olur?

ben rönrgen teknikeri eşim ise ebe

şuan ikimiz de 5.bölge a gurubundayız gideceğimiz ilde 5.blge a gurubunda bu durumda onaylanma durumu yüksek ihtimal diyebilir miyiz

