okulda kız öğrenci erkek öğrenci yakınlaşması

08 Mart 2026 00:21
lisede öğretmenim bazı erkek öğrenciler ve kız öğrenciler "şakalaşıyorlar" sarılıyor tutuyor birbirlerini vesaire. ben bu durumdan tabi ki rahatsız oluyorum. uyardım gene yapıyorlar. tekrar uyardım şimdi idareye söylesem bir türlü sınıf öğretmenine söylesem velisini arasak bir türlü isterseniz mesaj atarak isterseniz buraya yazarak bu tarz durumda ne yapmak iktiza ediyor tecrübe

