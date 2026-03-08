Ortopedi dilim belirtir raporu

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Şeflerim iyi günler, yaklaşık 6 ay önce şehir hastanesine sevk istemiştim, omuzumda 10 tane platin var, hastanede ki doktor emniyetten geldiğimi duyunca baya hiddetlendi evrağa masaya fırlatırsak, sizin şu raporlarınız kaç günümüzü alıyor gibisinden konuştu, velhasıl polis düşmanı bir doktora denk geldim ve bana A dilimi verdi, oysaki platinin varlığı b diliminden başlar, yani puştluk yaptı doktor, onun verdiği rapora göre omuzumda platin dahi yok! Neyse bu duruma itiraz ettim ve beni tıp fakültesine sevk ettiler, pazartesi günü doktora gideceğim, buradan alacağım rapor kesin bağlayıcı mı oluyor. Yoksa 3. Bir hastaneye sevk ediliyor muyum? Açıkçası C dilimi istiyorum, bununla ilgili fikriniz var mı nasıl yapabilirim bu süreci, ? Doktor c dilimi verirse sağlık daire kabul eder mi yoksa başka hastaneye sevk eder mi

