Dilekçeyi Elden Yollama ?

Arkadaşlar atama dilekçesini kuruma vermeden gerekli evrakları temin ettikten sonra bizzati kendimiz Personel Daire başkanlığına nasıl yollayabiliriz, yollayınca daha çabuk imza işi ile uğraşılmadığı için sisteme hemen düşüyormuş bu doğru mu? doğru ise dediğim gibi bunun yolu nedir?

