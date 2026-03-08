Eğitim Bir-Sen'in açıklaması.

Eğitim Bir Sen, kamuda çalışan kadınlar için hafta 4 gün olsun, demiş. Arkadaş, bitmeyecek mi bu erkekleri aşağılamalarınız? Bazı kesimlere şirin gözükmek için kırk takla atıyorlar.

