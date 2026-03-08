KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han

ASKERİ KURUMDA SİVİL PERSONEL OLMAK


08 Mart 2026 14:38
ASKERİ KURUMDA SİVİL PERSONEL OLMAK
Arkadaşlar askeri kurumda sivil olarak çalışan ve memnun olan 1 kişi bile yok mu ya?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 zılbıt otu 1 Peynir ekmek 1

Son Haberler

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibindeLübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 394'e yükseldi'İş Pozitif' ile 2 milyon kadın istihdama kazandırıldı!Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldıİspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım: Selamlar olsun!

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi