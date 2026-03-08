Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Meslek hastalıkları nedeniyle saglik kurulu raporu alan?


08 Mart 2026 14:51
merhaba arkadaşlar. birkaç aydır saglik sorunları ile mücadele ediyorum. 22 yaşında başladığım meslegimde 15 yil geride kaldı. bu 15 yılın 10 yılı buyuksehir de gecti. is yoğunluğu nedeniyle kendime aileme ayırımadığım vakitlerin bir çıktısı olarak ruhen ve bedenen yıprandım. başta 3-4 yıldır devam eden uykusuzluk olmak üzere sürekli devam eden baş ağrısı, sürekli tekrarlayan hapşırma, psikiyatri öyküsü, vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen fıtık ve ağrılar nedeniyle birçok bölümden muayene ve tanı oluştu. en son iş ve meslek hastalıkları hekimine görüştüm (muayene) oldum. muayene dediğim bir mülakat gorusmesi gibi düsünün. bu gorusmede mesleğe başladığımdan beri yaşadığım sorunları anlattım. kendisi yaklaşık 30 40 dk boyunca beni dinledi. çeşitli sorular sordu ve birtakım kayıtlar aldı. en sonunda da saglik Kuruluna giderek rapor almamı tavsiye etti. ayrıca dile getirdigim bazi rahatsizliklar nedeniyle kendisi de gerek gorurse kuruldan once veya sonra bazi bolimlere sevk edebilecegini söyledi. bende kurul kayit yapan memur ile görüştüm mhrs den randevu al dedi. en yakin zamanda randevu buldum. birkaç gün sonra Sağlık kuruluna gireceğim. daha önce başından gecen meslektaslar oldu mu? nelerle karşılaştınız. Bir gün icinde 6-7 farklı belki daha fazla bölüme muayene olma.ihtimali var. ayni gun yetişir mi yetişmezse farkli zamanlara mı randevu tarihi veriliyor? is yerine ilk etapta herhangi bir bildirim yapmak gerekir mi?

bilgisi olan paylaşırsa sevinirim

