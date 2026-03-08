Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Batı ilinde en yüksek puanı veren il hk


08 Mart 2026 14:59
Batı ilinde en yüksek puanı veren il hk

yıllık bazda en yüksek puanı veren il hangisi arkadaşlar istanbuldan yüksek puan veren il var mı


Polisiye31
Aday Memur
08 Mart 2026 16:51

İlde bıle puanlar aynı degıl ilçe ilce degısır


holhon66
Memur
08 Mart 2026 17:05
Batıda İstanbul harici puan olarak hangi iller yakın listeye nereden ulaşabiliriz devrelerim

Alpayderler
Memur
08 Mart 2026 18:11
pbs ye gir orda personel daire başkanlığı sekmesine tıkla en altta bütün ilçe ve ilçelerin günlük puanlarını görebilirsin
holhon66, 2 gün önce
Batıda İstanbul harici puan olarak hangi iller yakın listeye nereden ulaşabiliriz devrelerim

holhon66
Memur
08 Mart 2026 18:47
teşekkürler devrem
Alpayderler, 2 gün önce
pbs ye gir orda personel daire başkanlığı sekmesine tıkla en altta bütün ilçe ve ilçelerin günlük puanlarını görebilirsin

Ramazan010101
Aday Memur
08 Mart 2026 22:56
kilis-maraş-osmaniye ( ne alakaysa) - istanbul-hatay-antep-malatya-yozgat merkez bazında sıralama böyle
