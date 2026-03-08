Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Başka okula görevlendirme talebi


08 Mart 2026 15:55
Başka okula görevlendirme talebi

Merhaba, okulda idare ile uzun süredir yaşanılan bir problemden dolayı ilçe içinde başka okula görevlendirme mümkün mü? Evet ise, talep; ilçe mem'e mi yoksa il mem'e mi iletilmeli?


bahçesaray
Şef
08 Mart 2026 17:15
okula verilir. okul dilekçeye işlem yapmaz, cevap vermezse ilçe mem
