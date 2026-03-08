Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Maaşlar Ne Zaman Hesaplanıyor?


08 Mart 2026 18:17
Maaşlar Ne Zaman Hesaplanıyor?

Merhaba. Kadrolu zabıt katibiydim. Şuan askerdeyim, nisan naşında terhis olacağım. DMK 1 ay içinde başlama hakkı veriyor bana. Hemen başlamakta istemiyorum. Ayın 15 indeki maaşa yetişmek için en geç ayın kaçında başlasam maaş bordro hesaplamasına yetişirim acaba?


MirzaAfşar
Şef
08 Mart 2026 18:19

*Nisan başında diyecektim harf hatası olmuş

