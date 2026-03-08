Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
il içi becayiş sonrası alt bölge


08 Mart 2026 18:22
il içi becayiş sonrası alt bölge
4 yıllık paramediğim il içi becayiş yaparsam ardından alt bölge tayini için bir süre şartı var mı bilgisi olan var mı yönetmelikte bununla alakalı bir yazı bulamadım

