Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4b Eski Kuruma Dönüş


08 Mart 2026 20:14
4b Eski Kuruma Dönüş

Merhaba arkadaşlar

1 ayı aşan bir süre önce 4b büro personeli görevimden istifa ederek kendi alanımda 4b'li olarak göreve başladım. Yalnız yeni kurumumda çok fazla baskı ve sıkıntı yaşıyorum. Psikolojik olarak çok yıprattılar. Kadrolularda olduğu gibi eski kurumuma dönme imkanım var mı?

Teşekkür ederim


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
08 Mart 2026 21:12

4b'lilerde geri dönüş yok.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

PTT personeli istifasından sonra başka bir kuruma 4/B'li beklemeden atanabilir mi?kadrolu pozisyondan istifa etmek4b Eski Kuruma DönüşKGM Büro Personeli AlımıAtama da istifa ACİL BAKABİLİR MİSİNİZ ?

Sözlük

Peynir ekmek 1 zılbıt otu 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüşHatay'da 5 katlı binada yangın: 30 kişi kurtarıldıİran'dan petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkabilirAdalet Bakanı Gürlek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajıTürkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi