Daha önce becayiş yapan var mı? süreç nasıl oluyor


08 Mart 2026 20:51
Daha önce becayiş yapan var mı? süreç nasıl oluyor

sağlık bakanlığı becayiş yaapacağız, ikimiz de aynı anda mı dilekçe vermeliyiz, çkys düşünce 30 gün tutma süresi var normalde, 1miz ayrılsak diğeri de aynı günde mi ayrılması gerekir?

