Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

deprem bölgesine tayin


08 Mart 2026 20:55
deprem bölgesine tayin
Seneye ve sonraki seneler oraya tayin isteyenlerin işi zorlaştı diyorlar buton geldiği için oraya gitmek isteyenler ne olacak

tori44
Aday Memur
08 Mart 2026 22:01
Ne alakası var kardeş. Buton sadece bu seneye has oldu bitti. Ayrıca bulunduğum şehir Butonla kalan 300 kişi yaralandı, yeni bir merkez ilçe açılacağı için 500 personel daha ihtiyaç var.

Brsnememur
Aday Memur
08 Mart 2026 22:03
Birine sordum seneye falan da zor dedi 7 8 sene uzatıldı dedi ha giden olur ama zor dedi ben de anlamadım vallahi seneye orayi düşünüyoruz
tori44, 26 dk. önce
Ne alakası var kardeş. Buton sadece bu seneye has oldu bitti. Ayrıca bulunduğum şehir Butonla kalan 300 kişi yaralandı, yeni bir merkez ilçe açılacağı için 500 personel daha ihtiyaç var.

tori44
Aday Memur
08 Mart 2026 22:06
Bu sene şarktan batıya döndüğü için böyle oldu, seneye böyle bir şey olması mümkün değil, her lafa inanmayın kardeş polis adamsınız
Brsnememur, 24 dk. önce
Birine sordum seneye falan da zor dedi 7 8 sene uzatıldı dedi ha giden olur ama zor dedi ben de anlamadım vallahi seneye orayi düşünüyoruz
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstanbul'da Geçim İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 DOĞU'dan BATI,ya DÖNÜŞ. ( Bilgi Paylaşımı )Kendi memleketinde çalışma da kota haksızlığıHayırlı olsun20 yıl doldurunca emeklilik Polnet sorgu11 15 BATIDAN DOĞUYA GIDENLERİN LİSTELERİMukayyitlik ?

Sözlük

zılbıt otu 1 Peynir ekmek 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüşHatay'da 5 katlı binada yangın: 30 kişi kurtarıldıİran'dan petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkabilirAdalet Bakanı Gürlek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajıTürkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi