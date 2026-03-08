deprem bölgesine tayin

Ne alakası var kardeş. Buton sadece bu seneye has oldu bitti. Ayrıca bulunduğum şehir Butonla kalan 300 kişi yaralandı, yeni bir merkez ilçe açılacağı için 500 personel daha ihtiyaç var.

Ne alakası var kardeş. Buton sadece bu seneye has oldu bitti. Ayrıca bulunduğum şehir Butonla kalan 300 kişi yaralandı, yeni bir merkez ilçe açılacağı için 500 personel daha ihtiyaç var.