Atama sisteminde grup mağduriyeti ancak bu şekilde düzeltilebilir


08 Mart 2026 22:54
Öncelikle tüm meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Puan sistemi ile ilgili kimsenin mağdur olmaması için fikrimi buraya yazmak istedim belki buradan birilerine sesimizi duyurabilirim. Puan sisteminde en çok mağdur olanlar grupların altında olan devrelerimiz maalesef.Madem grup olayının amacı her ile her yaştan polis memurunun gitmesi ise mağduriyet yaratmaması için grubun altında olan ve puanı en yüksek olan illerde çalışmasına rağmen istediği ile gidemeyen polis memurlarının mağdur olmaması için mevcut puanın çalışılan yıla yada aya bölünmesiyle bulunacak puanın asıl puan olması gerekiyor. Örnegin 6. Yılında olan ve yıllık 1000 puan olan bir yerde çalışmış polisin puanı 6000/6&#8201;=&#8201;1.000 şeklinde hesaplanırsa puanı daha düşük olan illerde çalışmış 10 yıllık bir polisden atamada daha avantajlı olacaktır. Yani 10 yıllık olmasına rağmen 6500 puanı olan bir polisi düşünelim bu polisin puanıda 6500/10=650 olacak şekilde hesaplanırsa kimse mağdur olmayacaktır böylece grubun en altında olan ve puanı yüksek yerlerde çalışan meslektaşlarım daha avantajlı olacaktır. Madem grup sistemi kaldırılmıyor bari puan sistemi bu şekilde hesaplansın kimsede mağdur olmasın. 6. Yılında 7. Yılında 11. Yılında 12. Yılında yada 16. Yılında tayinci olanlar bu puan sistemiyle çok büyük mağduriyetler yaşadı maalesef.


kromozom4040
Aday Memur
08 Mart 2026 23:46
hocam sen mağdur olmuşsun olmamışsın kimin uğrunda buraya sanki biri okuyacak gibi yorum yazmışsın
