resmi evrakta sahtecilik sonucu hagb,guveni kotuye kullanma suçundan düşme


08 Mart 2026 22:57
resmi evrakta sahtecilik sucundan yerel.mahkemeden hagb karari verildi 1 yil 8 ay ve ayni dosyada guveni kotuye kullanma sucundan düşme karari verildi,mufettis ill ifademi gorevi kotuye kullanma sucundan aldi akabinde ydk ya sevk etti ve meslekten ve memurluktan ihrac oldum surelerde sikindi yok. ben dosyayi istinafa taşıdım sikayetci kalmadi olay meslek disinda istirak iradesi gerekcesiyle verildi. bu.konu hakkinda bilgisi olan yada idari destek alabileceğim vekil varmi yardimci olursaniz sevinirim


atmaca67
Memur
08 Mart 2026 23:04

Ydk ya resmi evrakta sahtecilikten yuz kizartici suc kapsaminda memuriyetten cikarma,guveni kotuye.kullanma sucundan ise nufuzunu cikar saglamak amacli kullanmaktan meslekten cikartma cezasi verdi hakkimda bu konu disinda ne idari ne adli sorusturma yok.


atmaca67
Memur
08 Mart 2026 23:06

bilgi ve deneyimli arkadaşlardan fikir istiyorum


takla-atma
Daire Başkanı
09 Mart 2026 00:02
Resmi belgede sahtecilik suçunun manevi unsuru var. Yani kanun koyucu özel kasıtla işlenebilir diyerek noktayı koymuş.Senin konun nasıl olmuş bilmiyorum ama resmi belge komple sahte düzenlenmişse ayrı,resmi belge üzerinde bulunan tahrifat yapılmış ise durum apayrıdır.İdare mahkemesine bu hususları TCK ve Cmk ya göre değerlendirmek durumundadır. Senin olayında bilirkişi tayini yapılmış ve iğfal kabiliyetine haiz bir belge varsa dönüşün zordur.Ama iğfal kabiliyetine sahip değildir raporu varsa dönüşün kolaydır. Tabii konuyu bilmediğim için ezberden yazdım.Allah yardımcın olsun

atmaca67
Memur
09 Mart 2026 00:10

resmi evrak sucuna meslek disindaki olaydan istirak suçu

takla-atma, 30 dk. önce
