resmi evrakta sahtecilik sonucu hagb,guveni kotuye kullanma suçundan düşme

Resmi belgede sahtecilik suçunun manevi unsuru var. Yani kanun koyucu özel kasıtla işlenebilir diyerek noktayı koymuş.Senin konun nasıl olmuş bilmiyorum ama resmi belge komple sahte düzenlenmişse ayrı,resmi belge üzerinde bulunan tahrifat yapılmış ise durum apayrıdır.İdare mahkemesine bu hususları TCK ve Cmk ya göre değerlendirmek durumundadır. Senin olayında bilirkişi tayini yapılmış ve iğfal kabiliyetine haiz bir belge varsa dönüşün zordur.Ama iğfal kabiliyetine sahip değildir raporu varsa dönüşün kolaydır. Tabii konuyu bilmediğim için ezberden yazdım.Allah yardımcın olsun

Resmi belgede sahtecilik suçunun manevi unsuru var. Yani kanun koyucu özel kasıtla işlenebilir diyerek noktayı koymuş.Senin konun nasıl olmuş bilmiyorum ama resmi belge komple sahte düzenlenmişse ayrı,resmi belge üzerinde bulunan tahrifat yapılmış ise durum apayrıdır.İdare mahkemesine bu hususları TCK ve Cmk ya göre değerlendirmek durumundadır. Senin olayında bilirkişi tayini yapılmış ve iğfal kabiliyetine haiz bir belge varsa dönüşün zordur.Ama iğfal kabiliyetine sahip değildir raporu varsa dönüşün kolaydır. Tabii konuyu bilmediğim için ezberden yazdım.Allah yardımcın olsun