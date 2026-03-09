Seminer Online

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Meb akademi değerlendirme sonuçlarıZorunlu derse girme 15 olmalıdır...Ara tatil seminerleriUygulama anasınıfı öğretmenlerinin görüş yazısı ile ek derslerine el konulduokulda kız öğrenci erkek öğrenci yakınlaşmasıİstanbul'da katledilen öğretmenProje okul sayısı azalıyorBaşka okula görevlendirme talebiUzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Süresi Dolmadan İstifa Eden Müdür Yardımcısı
Sözlük
Son Haberler
Burdur Valisi Bilgihan'dan 'protokol kuralları' hatırlatmasıDisiplin cezasının usul yönünden İdare mahkemesince iptal edilmesi üzerine tekrar soruşturma açılabilir mi?Trafikte araçlarından inip kavga eden 4 kişiye 722 bin para cezası1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyorİslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
Editörün Seçimi
Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi