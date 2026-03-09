Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Seminerler çevrimiçi yapılacak açıklaması.


09 Mart 2026 00:26
hayırlı olsun canlar, erenler


Ahmet Kaleli
Daire Başkanı
09 Mart 2026 01:02

1,5 günü tatil olan haftada başka bir ihtimal yoktu zaten, ara tatil devam ettiği sürece online seminer devam edecektir


araftaki vatandaş
Şef
09 Mart 2026 15:37
idari tatil yapıp ödeme yapmayabilirlerdi. ki zamanında öyle olmuştu.
Ahmet Kaleli, Bugün

sanatogretmeni
Şef
09 Mart 2026 15:43

O belli olmaz bugün kabine toplantısı olacakmış. Belki Cumhurbaşkanımız komple tüm haftayı tatil eder.

araftaki vatandaş, 6 saat önce
araftaki vatandaş
Şef
09 Mart 2026 15:44
onu demeye çalışıyorum. bizim memlekette kesin diye bir kavram yoktur. her şey çok hızlı değişir.
sanatogretmeni, 6 saat önce

odtulu962014
Aday Memur
09 Mart 2026 21:00
Online seminer olacak.
