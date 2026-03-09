Gündem \ Hayata Dair
Pidem Ramazan İftar Menüsü


09 Mart 2026 02:01
Pidem Ramazan İftar Menüsü

Geçen mecburen avm'de iftar açmak zorunda kalınca Pidem'e gittim. iftar menüsü o kadar uygun geldiki bir deneyeyim dedim gerçekten çok güzeldi ve en iyi tarafı doyurucuydu. Çorbasından kolasından tut pidenin üstüne çay bile ikram ettiler. Dışarıda yemek bu zamanda çok pahalıyken 300 tl'ye iftar açmak bedava gibi.

Tavuklu Pidem

Çorba

Kola

Tırnak Pide

Çay ve Su

