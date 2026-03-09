Gündem \ Hayata Dair
HD İskender Ramazanda İftar Menüsü


09 Mart 2026 03:10
HD İskender Ramazanda İftar Menüsü

Dışarıda artık uygun fiyatla yemek yiyebilecek yer kalmadı. Ramazanda bari dışarıda iftar açalım dedik ve HD İskender'in iftar menüsü çok uygun geldi bana ama gittigim her zaman doluydu onun için gündüzden rezervasyon yapıp gittik.

1 porsiyon iskender

Çorba

Kola

Ekmek

Su, Çay ve hurma bile var

