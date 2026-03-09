Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Kurum içi görevlendirme


09 Mart 2026 09:37
Kurum içi görevlendirme

Nöbetli çalışıyorum eşim hamile küçük çocuğum var okula götürp getiriyorum bu yüzden nöbetli çalışmalıyım ama beni polklinikte çalıştırmak istiyorlar 2 ay ne yapılabilir haklarım neler

