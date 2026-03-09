Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yöneticilik Koltuğuna Oturmadan Önce Son Durak: Okul Yöneticilerine Verilecek 72 Saatlik Eğitimle İl


09 Mart 2026 10:45
Yöneticilik Koltuğuna Oturmadan Önce Son Durak: Okul Yöneticilerine Verilecek 72 Saatlik Eğitimle İl

Kim, Ne Kadar Eğitim Alacak?

Program, yöneticilik tecrübesine göre iki farklı kategoriye ayrılmış durumda:

Yeniden Görevlendirilecek ve Norm Fazlası İdareciler: 6 gün boyunca toplam 48 saatlik bir tazeleme eğitiminden geçecekler.

İlk Defa Görevlendirilecek İdareciler: Bu grup için maraton daha uzun. Yaklaşık 9-10 gün sürecek eğitimlerin toplamda 70-72 saati bulması planlanıyor.

Müfredatın Şifreleri: 19+1 Modeli

Eğitim içeriği doğrudan Bakanlık mutfağında hazırlanıyor. Planlanan 20 ana ders saatinin dağılımı ise şöyle:

19 Saat Ortak Ders: Tüm yöneticilerin bilmesi gereken temel idari konular.

1 Saat Branş Özeli: Yöneticinin kendi branşına yönelik spesifik bilgilendirmeler.

Eğitimler Nerede ve Nasıl Yapılacak?

Lojistik planlamada "etkileşim" ön planda tutuluyor:

Tamamen Yüz Yüze: Eğitimler il merkezlerinde, dijital ekranlardan uzak, fiziksel katılımla yapılacak.

Kalabalık Sınıflar: Sınıf mevcutlarının 35-40 kişi olması, yoğunluğun arttığı illerde ise konferans salonlarının devreye girmesi bekleniyor.

Kaynak: Okul Yöneticilerine Verilecek 72 Saatlik Eğitimle İlgili Detaylar Belli Oldu


turkcecii05
Memur
09 Mart 2026 10:57
ekysnin akademi sonrası bi etkisi var mi. yüksek puan ile girenle dusuk puanla giren arasında fark olmayabilir etki olmazsa
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Meb akademi değerlendirme sonuçlarıOkulda kız öğrenci erkek öğrenci yakınlaşmasıZorunlu derse girme 15 olmalıdır...Ara tatil seminerleriUygulama anasınıfı öğretmenlerinin görüş yazısı ile ek derslerine el konulduİstanbul'da katledilen öğretmenProje okul sayısı azalıyorÖğretmen olarak öğrencimin velisiyle nişanlanıp evlenebiliyor muyum?Başka okula görevlendirme talebiOkulda Katledilen Öğretmen-Tazminat

Sözlük

zılbıt otu 1 Peynir ekmek 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

2026-HMGS/1: Başvuruları BaşladıBakan Işıkhan: 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıtGalatasaray, Devler Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyorKadroya Geçen Sürekli İşçiye Tayin Yasağı Getiren Hükme İptal Kararı

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi