2025-2026 Sakın Ha Sezonu


09 Mart 2026 10:49
2025-2026 Sakın Ha Sezonu

bağırıp çağırmalarından sonra fenerbahçenin 2 maçta 3 net penaltısı verilmedi ve 4 puan kaybettirildi.

galatasarayın ise son 2 haftada 4 kırmızı kartı verilmedi. Sakın Ha sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı beyazlı takımın maçına kırmızı renkli formayla çıkan sana da selam olsun. Kırmızı vermemek için sırtını dönen hakem. Sana da selam olsun.

