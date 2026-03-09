destek personeli(pano montörlüğü) ile atandım şimdi kadro için hizmetli diyorlar, 3 yıldır saha da elektrik işi yapıyorum. Eğer elektrik olarak devam edeceksem bana teknik kadro verin diyorum aksi durumda görev tanımım neyse onu yaparım elektrik yapmam

bana bu konuda yardımcı olacak kimse var mı? Ya da emsal örnekler?