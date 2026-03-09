KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

MAKİNE MÜHENDİSİYİM MEMURİYET İSTİYORUM NERELERE GİREBİLİRİM?


09 Mart 2026 13:19
MAKİNE MÜHENDİSİYİM MEMURİYET İSTİYORUM NERELERE GİREBİLİRİM?
Merhaba Özel sektördeki işimden ayrıldım. 28 yaşındayım. KPSS Lisans'a hazırlanıyorum. Kamu işi istiyorum. Makine Mühendisiyim. Nerelere atanabilirim? Kesinlikle şu belgeleri de almalısın diyebileceğiniz belgeler var mıdır? Tavsiyelerinize açığım. Herkese hayırlı ramazanlar.

Çok Yazılan Konular

2025/2 Sanayi ve teknoloji bakanlığına atanan mühendislerSağlık kurulu raporu hakkındaZiraat mühendisleri platformu (ana konu)2025/2 EÜAŞKGM diyarbakır büro personeline atananlarMSB büro personeli ilanıKGM 13 bölge müdürlüğü

Sözlük

APP plaka 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1 2026 Oscar Ödül Töreni 1 caps çılgınlığı 1 Peynir ekmek 1 zılbıt otu 1 şu an çalan şarkı 1 LENFOMa 1 kazan kaldırma 1

Son Haberler

Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 982'ye yükseldiHGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktıEdirne'de 'Büyük Selimiye İftarı'na 7 bin kişi bekleniyorAnket Açıklandı: Katılımcıların yüzde 80'i 'Ara Tatil' istiyorEuro 3 ayın dibine geriledi

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi