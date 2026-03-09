POLİSLİK HK.

KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
09 Mart 2026 13:22
Merhaba 28 yaşında makine mühendisiyim. Fakat gözlük kullanıyorum sol gözüm 3 derece üzerinde. Gözümü çizdirmeli miyim? Kamu istiyorum eğer makine mühendisliği olmassa polislik de denemeyi düşünüyorum. tavsiyeleriniz nelerdir? ayrıca bileğimin üzerinde 10cm uzunluğunda ince çizgiden dövme mevcut sildirmeli miyim?

