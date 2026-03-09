Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ek ders ücretlerinin sürekli geç yatması.


09 Mart 2026 13:31
Ek ders ücretlerinin sürekli geç yatması.

Şırnak il mem her ay ek dersleri çok gec yatırıyor. Bunun sebebi is bilmezlik mi anlamadım. Sizin ek dersler yattı mı hocalarım sistem aynı sistem ama hep bahane uretim sistemsel sorun oldugunu soyluyorlar


ömer42
Genel Müdür
09 Mart 2026 14:43

Okulumda Cuma günü yattı hocam. Ancak Çarşamba günü ekdersi yatan ilçeler de oldu Konya'da.


gıdaaa
Aday Memur
09 Mart 2026 14:57

Bizde bugün yattı, bazı okulların evrakları geç götürmesinden birde memurun sallamasından dolayıymış öyle dediler, Kocaeli


fatih ç.
Genel Müdür
09 Mart 2026 18:50

5inde yattı. Genelde de böyle oluyor. Sistemde sorun senede 1 olur 2 olur. Sendikaya danışın bence.

