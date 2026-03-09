Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

6-10 Grubu batı-doğu puan hk


09 Mart 2026 13:45
6-10 Grubu batı-doğu puan hk

2025 Yılında 6-10 grubunda olup batıdan hangi doğu iline kaç puanla gittiniz yardımcı olmak adına paylaşır mısınız


holhon66
Memur
09 Mart 2026 14:39
kimse yok mu cidden ?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Doğu'dan Batı'ya Dönüş. ( Bilgi Paylaşımı )Deprem bölgesine tayinİcralık polisler20 yıl doldurunca emeklilik Nisan ayından geçerli tüm kamu çalışanına ek ödeme Dilekçeyi Elden Yollama ?Batı-Doğu puan ve ilk 3 tercihleriniz neresiPolnet sorguC dilimi nasıl çalışırPersonel şubede çalışan arkadaşlar bilgi verebilir misiniz

Sözlük

günün filmi 1 APP plaka 1 caps çılgınlığı 1 kazan kaldırma 1 nihal 3 2026 Oscar Ödül Töreni 1 LENFOMa 1 Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1

Son Haberler

RAM'larda sınıf öğretmeni görevlendirebilir mi, ek ders ücreti alabilir mi?Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik10 Mart 2026'dan önemli gündem başlıklarıErdoğan ile görüşen Pezeşkiyan: Füzeler bizim değil!Denizli'de gün içinde korkutan depremler

Editörün Seçimi

Suça sürüklenen çocuklar sorunu.İstanbul'da katledilen öğretmenŞubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk Edildi